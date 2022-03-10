У Конгресі США схвалили виділення понад 13 млрд доларів на допомогу Україні
Четвер, 10 березня 2022, 05:00
Палата представників США схвалила термінове виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.
Джерело: Reuters
Деталі: Спікер Палати Ненсі Пелосі вказала, що 13,6 млрд доларів, ймовірно, будуть лише "верхівкою".
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Тепер законопроєкт відправляється до Сенату. Зазначається, що він має вжити заходів до опівночі.
Допомога Україні призначена для підтримки Збройних сил у боротьбі з російськими військами та гуманітарної допомоги громадянам, у тому числі приблизно 1,5 млн біженців.
Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою законопроєкт про державне фінансування на 1,5 трлн доларів.
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