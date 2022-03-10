В Конгрессе США одобрили выделение более 13 млрд долларов в помощь Украине

Палата представителей США одобрила срочное выделение Украине помощи в размере 13,6 млрд долларов.

Источник: Reuters

Детали: Спикер Палаты Нэнси Пелоси указала, что 13,6 млрд долларов, вероятно, будут только "верхушкой".

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Теперь законопроект отправляется в Сенат. Отмечается, что он должен принять меры до полуночи.

Помощь Украине предназначена для поддержки Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками и гуманитарной помощи гражданам, в том числе около 1,5 млн беженцев.

Экстренная помощь Украине включена в одобренный Палатой законопроект о государственном финансировании на 1,5 трлн долларов.