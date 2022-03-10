Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

15-й день війни: українська армія стримує наступ, у російській росте кількість дезертирів

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 07:10
Фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили України продовжують стримувати наступ російської армії на низці напрямків, обороняють Київ, Харків, Чернігів, прикривають кордон із Білоруссю, стримують рух противника в напрямку Кривого Рогу та Миколаєва, а Маріуполь – у круговій обороні.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 четверга 10 березня

Дослівно: "Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку

Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь".

Деталі: На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживають заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Угруповання сил і засобів оборони столиці перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. 

Дослівно: "Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства". 

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей

Окупанти вбили журналіста The New York Times в Ірпені

фото, відео, доповнено від 13:06У Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти окупанта, росіяни відкрили вогонь

ОП про перемовини: 4 раунд пройде днями, обговорюється компенсація від Росії за руйнування

На Яворівському полігоні вже 35 загиблих

відеоРосіяни виходять на акції проти війни з Україною, поліція - пакує

Усі новини...
війна
42% українців не вірять у дружні відносини України та РФ навіть після закінчення війни
Єрмак про нову безпекову угоду: Буде фундаментальний документ для захисту України на століття
Дружина повідомила про загибель екснардепа Дейдея
Останні новини
15:57
Член делегації РФ: Переговори з Україною продовжимо, але не треба ілюзій
15:54
Росіяни видають українських захисників за диверсантів. СБУ просить не вестися на "вкиди"
15:53
Вороги відкрили 14 центрів вербування у Сирії: до 600 доларів за місяць війни в Україні
15:50
У Росії відбуваються антивоєнні мітинги. Вже сотні затриманих
15:48
У Зеленського розповіли, про які нові санкції Україна просить Євросоюз
15:41
Російські окупанти вдарили з артилерії по психоневрологічному інтернату у Пущі-Водиці
15:35
Голова Мінфіну РФ: втратили доступ до половини своїх золотовалютних резервів
15:16
Папа Римський публічно закликав РФ "припинити різанину" у Маріуполі
15:11
Відтепер в національному роумінгу можна користуватись мобільним інтернетом: інструкція
14:58
фото, відео"Бердянськ – це Україна": в окупованому місті мітингують тисячі людей
Усі новини...