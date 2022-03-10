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15-й день війни: українська армія стримує наступ, у російській росте кількість дезертирів

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 06:10
15-й день війни: українська армія стримує наступ, у російській росте кількість дезертирів
Фото Генштабу ЗСУ

Збройні сили України продовжують стримувати наступ російської армії на низці напрямків, обороняють Київ, Харків, Чернігів, прикривають кордон із Білоруссю, стримують рух противника в напрямку Кривого Рогу та Миколаєва, а Маріуполь – у круговій обороні.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 четверга 10 березня

Дослівно: "Розпочато п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Сили оборони України продовжують стримувати наступ ЗС РФ у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Захищають українські міста Харків та Охтирку

Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Республікою Білорусь".

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Деталі: На Сіверщині, українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Вживають заходи щодо стримування просування ворога в напрямку Києва.

Угруповання сил і засобів оборони столиці перебуває в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносить вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримує визначені оборонні рубежі.

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на міста Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області), .

На інших напрямках угруповання військ проводять стабілізаційну операцію та виконують завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу противника, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. 

Дослівно: "Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти противника.

Противник знизив темпи наступу, його особовий склад деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства". 

Теми: війнаЗбройні силиУкраїнаРосія
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