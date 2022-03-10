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15-й день войны: украинская армия сдерживает наступление, в российской растет количество дезертиров

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 07:10
Фото Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российской армии по ряду направлений, обороняют Киев, Харьков, Чернигов, прикрывают границу с Беларусью, сдерживают движение противника в направлении Кривого Рога и Николаева, а Мариуполь – в круговой обороне.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 четверга 10 марта

Дословно: "Начались пятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Силы обороны Украины продолжают удерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районах. Защищают украинские города Харьков и Ахтырку.

Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении. Идет круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем, продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь".

Детали: На Северщине украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

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Группировка сил и средств обороны столицы находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области), .

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

Дословно: "В течение последних двух суток истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства".

Темы: войнаВооруженные силыУкраинаРосcия
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