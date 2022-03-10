У Вільнюсі вулиця, де розташоване Посольство Росії, отримала назву Героїв України

У Вільнюсі з’явилася вулиця Героїв України, яка веде до Посольства Росії.

Джерело: Delfi

Деталі: Біля Посольства Росії встановили таблички з назвою вулиці двома мовами – литовською та українською.

Раніше мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс заявив, що вулиця, на якій у столиці знаходиться російське посольство, буде названо вулицею Героїв України.

Він сказав, що всі, хто писатиме листи до посольства, повинні будуть думати про війну Росії в Україні. А також що "кожен працівник російського посольства відтепер повинен буде вшанувати Героїв України на своїх візитках".

Нагадаємо: Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс зробив напис "Путін, на тебе чекає Гаага" на дорозі навпроти російського посольства в Литві.