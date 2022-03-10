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В Вильнюсе улица, где расположено Посольство России, получила название Героев Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 06:11
В Вильнюсе улица, где расположено Посольство России, получила название Героев Украины
скриншот

В Вильнюсе появилась улица Героев Украины, ведущая к Посольству России.

Источник: Delfi

Детали: Возле Посольства России установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском.

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Ранее мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс заявил, что улица, на которой в столице находится российское посольство, будет названа улицей Героев Украины.

Он сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России в Украине. А также что "каждый работник российского посольства теперь должен будет почтить Героев Украины на своих визитках".

Напомним: Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив российского посольства в Литве.

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Темы: ЛитваУкраинаРосcиявойна
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