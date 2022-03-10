Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Вильнюсе улица, где расположено Посольство России, получила название Героев Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 07:11
скриншот

В Вильнюсе появилась улица Героев Украины, ведущая к Посольству России.

Источник: Delfi

Детали: Возле Посольства России установили таблички с названием улицы на двух языках – литовском и украинском.

Ранее мэр Вильнюса Ремигис Шимасюс заявил, что улица, на которой в столице находится российское посольство, будет названа улицей Героев Украины.

Он сказал, что все, кто будет писать письма в посольство, должны будут думать о войне России в Украине. А также что "каждый работник российского посольства теперь должен будет почтить Героев Украины на своих визитках".

Напомним: Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимасюс сделал надпись "Путин, тебя ждет Гаага" на дороге напротив российского посольства в Литве.

Темы: ЛитваУкраинаРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЖители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

обновлено от 10:02Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета

ОПУ на заявления РФ по нейтралитету: Модель может быть только "украинской"

Российские ракеты попали в телебашню в Виннице

Два российских истребителя Су-30см увидели дно Черного моря - сбиты возле Одессы

Россияне пытались захватить еще одну АЭС, но их отбросили – Энергоатом

Все новости...
Литва
Мэр Вильнюса написал перед посольством РФ - "Путин, тебя ждет Гаага"
Литва готова принять 10 тысяч украинских беженцев
Литва предоставит Украине автоматы, боеприпасы и другую помощь
Последние новости
15:31
Россию исключили из Совета Европы
15:29
Война с РФ: Зеленский ввел общенациональную минуту молчания - каждое утро в 9 часов
15:23
Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из РФ в Индию
15:22
Россияне хотят отменить украинский язык, литературу и историю в школах под оккупацией – языковой омбудсмен
15:15
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
15:02
Португалия изменит закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство
14:38
Выиграем войну и поедем в Крым: украинский школьник написал сочинение о своих планах на весну
14:37
видео ВСУ показали, как уничтожили переправу россиян
14:36
Мэр Скадовска записал видео. Говорит, что якобы ему ничего не угрожает
14:34
В 17 тысячах украинских компаний среди владельцев есть граждане России или Белоруси
Все новости...