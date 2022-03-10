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З початку вторгнення РФ випустила по Україні 710 ракет

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 09:14

Високопоставлений чиновник міністерства оборони США заявив, що з початку вторгнення Росія випустила по Україні 710 ракет.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

"За словами високопоставленого чиновника з Міноборони США, Росія запустила 710 ракет проти України з початку вторгнення, а російські війська наблизилися до міст Харків та Миколаїв" - йдеться у повідомленні.

Як зазначив речник Пентагону Джон Кірбі, майже всі ракети були випущені по східній частині України.

"Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари відбуваються на схід від цієї лінії", – сказав Кірбі.

Сполучені Штати не бачили жодних запусків ракет поблизу кордону України з Польщею або в західній частині України, додав Кірбі.

За словами чиновника з Міноборони США, російські війська за минулу добу просунулись на 20 км і зараз знаходяться недалеко від Харкова. Крім того, сили окупантів знаходяться приблизно в 15 км на північ від Миколаєва.

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За словами чиновника, "значних рухів" російських військ у бік Києва чи Чернігова не було, хоча поблизу Чернігова тривають "сильні бої".

Теми: Росіявійназброя
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