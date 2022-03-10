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С начала вторжения РФ выпустила по Украине 710 ракет

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 09:14

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США заявил, что с начала вторжения Россия выпустила по Украине 710 ракет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

"По словам высокопоставленного чиновника из Минобороны США, Россия запустила 710 ракет против Украины с начала вторжения, а российские войска приблизились к городам Харькову и Николаеву", - говорится в сообщении.

Как отметил представитель Пентагона Джон Кирби, почти все ракеты были выпущены по восточной части Украины.

"Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары происходят восточнее этой линии", – сказал Кирби.

Соединенные Штаты не видели никаких запусков ракет вблизи границ Украины с Польшей или в западной части Украины, добавил Кирби.

По словам чиновника из Минобороны США, российские войска за прошедшие сутки продвинулись на 20 км и сейчас находятся недалеко от Харькова. Кроме того, силы кафиров находятся примерно в 15 км к северу от Николаева.

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По словам чиновника, "значительных движений" российских войск в сторону Киева или Чернигова не было, хотя вблизи Чернигова продолжаются "сильные бои".

Темы: Росcиявойнаоружие
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