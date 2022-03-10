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Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів

Анастасія КалатурЧетвер, 10 березня 2022, 06:12
Палата представників США підтримала заборону імпорту російської нафти до Штатів
ФОТО: GETTY

Палата представників США схвалила заборону на імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до Штатів.

Джерело: APCNN

Деталі: Палата схвалила законопроєкт переважною більшістю голосів – 414-17. Тепер він відправляється в Сенат.

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Схвалений законопроєкт передбачає перегляд ролі Росії у Світовій організації торгівлі та повторне  затвердження закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Як пише AP, законопроєкт закріплює  законодавчі обмеження щодо імпорту нафти, оголошені президентом Джо Байденом.

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Теми: СШАнафтаРосія
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