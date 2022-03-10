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Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 06:12
Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты
ФОТО: GETTY

Палата представителей США приняла запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты.

Источник: APCNN

Детали: Палата одобрила законопроект подавляющим большинством голосов – 414-17. Теперь он отправляется в Сенат.

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Одобренный законопроект предусматривает пересмотр роли России во Всемирной торговой организации и повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека.

Как пишет AP, законопроект закрепляет законодательные ограничения по импорту нефти, объявленные президентом Джо Байденом.

Темы: СШАнефтьРосcия
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