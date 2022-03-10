Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты

Палата представителей США приняла запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты.

Источник: AP, CNN

Детали: Палата одобрила законопроект подавляющим большинством голосов – 414-17. Теперь он отправляется в Сенат.

Одобренный законопроект предусматривает пересмотр роли России во Всемирной торговой организации и повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека.

Как пишет AP, законопроект закрепляет законодательные ограничения по импорту нефти, объявленные президентом Джо Байденом.