Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты
Четверг, 10 марта 2022, 06:12
Палата представителей США приняла запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты.
Детали: Палата одобрила законопроект подавляющим большинством голосов – 414-17. Теперь он отправляется в Сенат.
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Одобренный законопроект предусматривает пересмотр роли России во Всемирной торговой организации и повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека.
Как пишет AP, законопроект закрепляет законодательные ограничения по импорту нефти, объявленные президентом Джо Байденом.