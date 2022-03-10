Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата представителей США поддержала запрет на импорт российской нефти в Штаты

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 07:12

Палата представителей США приняла запрет на импорт российской нефти, природного газа и угля в Штаты.

Источник: APCNN

Детали: Палата одобрила законопроект подавляющим большинством голосов – 414-17. Теперь он отправляется в Сенат.

Одобренный законопроект предусматривает пересмотр роли России во Всемирной торговой организации и повторное утверждение закона Магнитского для усиления санкций против России за нарушение прав человека.

Как пишет AP, законопроект закрепляет законодательные ограничения по импорту нефти, объявленные президентом Джо Байденом.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: СШАнефтьРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЖители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

обновлено от 10:02Оккупанты отпустили 6 сотрудников и волонтеров, которых похитили из Бучанского горсовета

ОПУ на заявления РФ по нейтралитету: Модель может быть только "украинской"

Российские ракеты попали в телебашню в Виннице

Два российских истребителя Су-30см увидели дно Черного моря - сбиты возле Одессы

Россияне пытались захватить еще одну АЭС, но их отбросили – Энергоатом

Все новости...
США
Министр торговли США: у санкции против РФ нет срока действия
Строительный гигант Caterpillar сворачивает деятельность в России и жертвует Украине $1 млн
Вице-президент США прибыла в Польшу на фоне споров об истребителях для Украины
Последние новости
15:46
фотоМного обломков ракеты: в Охматдите показали последствия ракетного обстрела
15:40
У Лаврова говорят, что якобы на переговорах говорят и об отмене санкций в отношении РФ
15:38
видеоЗеленский попросил у США системы ПВО как альтернативу закрытию неба
15:31
Россию исключили из Совета Европы
15:29
Война с РФ: Зеленский ввел общенациональную минуту молчания - каждое утро в 9 часов
15:23
Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из РФ в Индию
15:22
Россияне хотят отменить украинский язык, литературу и историю в школах под оккупацией – языковой омбудсмен
15:15
Экс-генпрокурор Рябошапка хотел уехать из Украины: завернули на границе
15:02
Португалия изменит закон, позволивший Абрамовичу получить гражданство
14:38
Выиграем войну и поедем в Крым: украинский школьник написал сочинение о своих планах на весну
Все новости...