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Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 07:24
Ілюстративне фото розбитої техніки ворога, facebook Міноборони

Захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день…

Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП.

Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину".

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Теми: війнаМаріуполь
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