Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога
Четвер, 10 березня 2022, 07:24
Захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.
Джерело: МВС України
Дослівно: "Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день…
Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП.
Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину".
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"