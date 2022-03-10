Захисники Маріуполя знищили і пошкодили 16 одиниць техніки ворога

Захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів.

Джерело: МВС України

Дослівно: "Захисники Маріуполя тримають оборону вже котрий день…

Наші морпіхи вчора знищили 4 танки і 1 БМП.

Гвардійці ОЗСП AЗOB знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки. В тому числі знищили командно-штабну машину".