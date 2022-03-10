Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

Защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Защитники Мариуполя держат оборону уже который день…

Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП.

Гвардейцы ООСН AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину".