Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 06:24
Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага
Иллюстративное фото разбитой техники врага, facebook Минобороны

Защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Защитники Мариуполя держат оборону уже который день…

Реклама:

Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП.

Гвардейцы ООСН AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину".

Темы: войнаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Возле Новоегоровки враг создал "ударный кулак", хочет прорвать оборону – Евлаш
На Херсонщине подорвались трое саперов
Флот РФ не блокирует суда в Черном море, но прибегает к хитростям – спикер ВМС ВСУ
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: