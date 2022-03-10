Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага
Четверг, 10 марта 2022, 07:24
Защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.
Источник: МВД Украины
Дословно: "Защитники Мариуполя держат оборону уже который день…
Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП.
Гвардейцы ООСН AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину".
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