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Защитники Мариуполя уничтожили и повредили 16 единиц техники врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 07:24
Иллюстративное фото разбитой техники врага, facebook Минобороны

Защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Защитники Мариуполя держат оборону уже который день…

Наши морпехи вчера уничтожили 4 танка и 1 БМП.

Гвардейцы ООСН AЗOB уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину".

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Темы: войнаМариуполь
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