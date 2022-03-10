МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ
Четвер, 10 березня 2022, 06:50
МЗС України оприлюднило список компаній, які вирішили залишитися в Росії.
Джерело: МЗС у Facebook
Дослівно: "Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян
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МЗС України закликає:
- зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ
- відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти".
Деталі: До оприлюдненого списку увійшли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer тощо.
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