МЗС склало список компаній, які досі лишаються на ринку РФ

МЗС України оприлюднило список компаній, які вирішили залишитися в Росії.

Джерело: МЗС у Facebook

Дослівно: "Кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету, який завжди був пріоритетом для російського уряду у порівнянні з будь-якими елементарними потребами власних громадян

МЗС України закликає:

зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ

відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти".

Деталі: До оприлюдненого списку увійшли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer тощо.