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МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 07:50
ФОТО: GETTY

МИД Украины обнародовал список компаний, решивших остаться в России.

Источник: МИД в Facebook

Дословно: "Каждый товар, который компания поставляет, производит или продает  на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан

МИД Украины призывает:

  • указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ
  • ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировали такие компании и их продукты".

Детали: В обнародованный список вошли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer и т.д.

 
ФОТО: МИД

Темы: МИДРосcияэкономика
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