МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ
Четверг, 10 марта 2022, 07:50
МИД Украины обнародовал список компаний, решивших остаться в России.
Источник: МИД в Facebook
Дословно: "Каждый товар, который компания поставляет, производит или продает на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан
МИД Украины призывает:
- указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ
- ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировали такие компании и их продукты".
Детали: В обнародованный список вошли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer и т.д.