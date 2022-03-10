Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

Анастасия КалатурЧетверг, 10 марта 2022, 06:50
МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ
ФОТО: GETTY

МИД Украины обнародовал список компаний, решивших остаться в России.

Источник: МИД в Facebook

Дословно: "Каждый товар, который компания поставляет, производит или продает  на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан

Реклама:

МИД Украины призывает:

  • указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ
  • ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировали такие компании и их продукты".

Детали: В обнародованный список вошли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer и т.д.

 
ФОТО: МИД

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МИДРосcияэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
МИД
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: