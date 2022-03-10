МИД составил список компаний, которые до сих пор остаются на рынке РФ

МИД Украины обнародовал список компаний, решивших остаться в России.

Источник: МИД в Facebook

Дословно: "Каждый товар, который компания поставляет, производит или продает на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан

МИД Украины призывает:

указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ

ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировали такие компании и их продукты".

Детали: В обнародованный список вошли Huawei, Bosch, Herbalife, "Ашан", Metro, Raiffeisen Bank, Pfizer и т.д.