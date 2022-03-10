На кордоні з Молдовою немає черги, яка ситуація на інших пунктах пропуску
Четвер, 10 березня 2022, 07:33
Станом на ранок 10 березня на кордоні з Молдовою, Румунією та Угорщиною майже немає черг, також їх немає на низці пунктів пропуску з Польщею.
Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook
Деталі: Станом на 6 ранку черг немає на жодному пункті пропуску з Республікою Молдова: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни".
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Також вільно на пунктах пропуску "Дякове" і "Солотвино" на кордоні з Румунією, на "Порубному" стоїть 50 легкових авто.
Черги перед пунктами пропуску із Польщею:
- "Ягодин" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Устилуг" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Угринів" – 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" – 0 легкових автомобілів, 10 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" – 0 легкових автомобілів, 44 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" – 0 легкових автомобілів, 20 автобусів, 0 пішоходів
- "Шегині" – 0 легкових автомобілів, 7 автобусів, 0 пішоходів;
- "Смільниця" – 0 легкових автомобілів, 12 автобусів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
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- "Малий Березний" – 70 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Ужгород" – 230 легкових автомобілів, 2 автобуси, 0 пішоходів.
- "Малі Селменці" – 0 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" – 0 легкових автомобілів, 22 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Косино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Лужанка" – 20 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Вилок" – 20 легкових автомобілів, 0 пішоходів.