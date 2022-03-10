На кордоні з Молдовою немає черги, яка ситуація на інших пунктах пропуску

Станом на ранок 10 березня на кордоні з Молдовою, Румунією та Угорщиною майже немає черг, також їх немає на низці пунктів пропуску з Польщею.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook

Деталі: Станом на 6 ранку черг немає на жодному пункті пропуску з Республікою Молдова: "Мамалига", "Кельменці", "Росошани" та "Сокиряни".

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Також вільно на пунктах пропуску "Дякове" і "Солотвино" на кордоні з Румунією, на "Порубному" стоїть 50 легкових авто.

Черги перед пунктами пропуску із Польщею:

"Ягодин" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Устилуг" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Угринів" – 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" – 0 легкових автомобілів, 10 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" – 0 легкових автомобілів, 44 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" – 0 легкових автомобілів, 20 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" – 0 легкових автомобілів, 7 автобусів, 0 пішоходів;

"Смільниця" – 0 легкових автомобілів, 12 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

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"Малий Березний" – 70 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Ужгород" – 230 легкових автомобілів, 2 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" – 0 пішоходів.

Угорщина: