На границе с Молдовой нет очереди, какая ситуация на других пунктах пропуска
Четверг, 10 марта 2022, 08:33
На утро 10 марта на границе с Молдовой, Румынией, Венгрией почти нет очередей, также их нет на ряде пунктов пропуска с Польшей.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница в Facebook
Детали: По состоянию на 6 утра очередей нет ни на одном пункте пропуска с Республикой Молдова: "Мамалыга", "Кельменцы", "Россошани" и "Сокиряне".
Также свободно на пунктах пропуска "Дьяково" и "Солотвино" на границе с Румынией, на "Порубном" стоит 50 легковых авто.
Очереди перед пунктами пропуска с Польшей:
- "Ягодин" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 0 легковых автомобилей, 10 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" – 0 легковых автомобилей, 44 автобуса, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 0 легковых автомобилей, 20 автобусов, 0 пешеходов
- "Шегини" – 0 легковых автомобилей, 7 автобусов, 0 пешеходов;
- "Смольница" – 0 легковых автомобилей, 12 автобусов, 0 пешеходов.
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" – 70 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 230 легковых автомобилей, 2 автобуса, 0 пешеходов.
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
Венгрия:
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- "Тиса" – 0 легковых автомобилей, 22 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Косино" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Лужанка" – 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов.