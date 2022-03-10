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На границе с Молдовой нет очереди, какая ситуация на других пунктах пропуска

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 08:33
Машины на границе. Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы с Facebook

На утро 10 марта на границе с Молдовой, Румынией, Венгрией почти нет очередей, также их нет на ряде пунктов пропуска с Польшей.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница в Facebook

Детали: По состоянию на 6 утра очередей нет ни на одном пункте пропуска с Республикой Молдова: "Мамалыга", "Кельменцы", "Россошани" и "Сокиряне".

Также свободно на пунктах пропуска "Дьяково" и "Солотвино" на границе с Румынией, на "Порубном" стоит 50 легковых авто.

Очереди перед пунктами пропуска с Польшей:

  • "Ягодин" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  •  "Угринов" – 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рава-Русская" – 0 легковых автомобилей, 10 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Грушев" – 0 легковых автомобилей, 44 автобуса, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 0 легковых автомобилей, 20 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 0 легковых автомобилей, 7 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Смольница" – 0 легковых автомобилей, 12 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" – 70 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 230 легковых автомобилей, 2 автобуса, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия:

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  • "Тиса" – 0 легковых автомобилей, 22 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Косино" – 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" – 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 20 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

Темы: границаУкраинавойна
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