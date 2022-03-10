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Людей з частини Кривого Рогу вивозять через ризик заходу росіян

Четвер, 10 березня 2022, 08:43
фото ілюстративне

У Кривому Розі людей з мікрорайону Інгулець перевезуть в інші місця через можливе наближення російських окупантів до міста.

Джерело: очільник військової адміністрації Олександр Вілкул у Facebook

Пряма мова Вілкула: "Наші військові будуть стримувати ворожі частини на підступах до міста.

Але у зв’язку з можливим наближенням ворогу, за командою Збройних Сил України Військовою адміністрацією міста Кривий Ріг прийнято рішення рекомендувати жителям Інгульця переїхати в північну частину міста.

Для безпеки вашого життя краще евакуюватися до Північних районів міста – Саксаганського, Покровського та Тернівського.

Евакуація відбудеться сьогодні, десятого березня з 8 до 18 години.                

Тому, хто не зможе розміститися у друзів або у родичів, будуть надані місця у приміщеннях гуртожитків, дитячих садочків, шкіл та Палаців культури у північних районах Кривого Рогу".

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Деталі: Вілкул просить людей брати с собою документи, мобільні телефони с зарядними пристроями, ліки, ковдри, подушки та, у кого є, спальні мішки та матраци для розміщення.

Харчування людям забезпечить місто.

Місця збору, на яких організовано транспорт:

  • автовокзал
  • центральна площа по проспекту Перемоги біля арки
  • Палац Культури "Інгулець"
  • Амбулаторія по вул. Прохідна, 42
  • селище Зелене - біля школи №101.

Від Залізничної станції "Інгулець" курсуватиме електричка на 4 вагони до вокзалу Кривий Ріг (Головний) в Довгинцевському районі.

Теми: Кривий РігвійнаВілкулевакуація
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