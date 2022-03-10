Людей из части Кривого Рога вывозят из-за риска захода россиян
В Кривом Роге людей из микрорайона Ингулец перевезут в другие места из-за возможного приближения российских оккупантов к городу.
Источник: глава военной администрации Александр Вилкул в Facebook
Прямая речь Вилкула: "Наши военные будут сдерживать вражеские части на подступах к городу.
Но в связи с возможным приближением врага по команде Вооруженных Сил Украины Военной администрацией города Кривой Рог принято решение рекомендовать жителям Ингульца переехать в северную часть города.
Для безопасности вашей жизни лучше эвакуироваться в Северные районы города – Саксаганский, Покровский и Терновский.
Эвакуация состоится сегодня, десятого марта с 8 до 18 часов.
Тому, кто не сможет разместиться у друзей или родственников, будут предоставлены места в помещениях общежитий, детских садов, школ и Дворцов культуры в северных районах Кривого Рога".
Детали: Вилкул просит людей брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, лекарства, одеяла, подушки и спальные мешки и матрасы для размещения.
Питание людям обеспечит город.
Места сбора, на которых организован транспорт:
- автовокзал
- центральная площадь по проспекту Победы у арки
- Дворец Культуры "Ингулец"
- Амбулатория на ул. Проходная, 42
- поселок Зеленый – возле школы №101.
От Железнодорожной станции "Ингулец" будет курсировать электричка на 4 вагона до вокзала Кривой Рог (Главный) в Довгинцевском районе.