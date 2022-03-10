Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Людей из части Кривого Рога вывозят из-за риска захода россиян

Четверг, 10 марта 2022, 08:43
фото иллюстративное

В Кривом Роге людей из микрорайона Ингулец перевезут в другие места из-за возможного приближения российских оккупантов к городу.

Источник: глава военной администрации Александр Вилкул в Facebook

Прямая речь Вилкула: "Наши военные будут сдерживать вражеские части на подступах к городу.

Но в связи с возможным приближением врага по команде Вооруженных Сил Украины Военной администрацией города Кривой Рог принято решение рекомендовать жителям Ингульца переехать в северную часть города.

Для безопасности вашей жизни лучше эвакуироваться в Северные районы города – Саксаганский, Покровский и Терновский.

Эвакуация состоится сегодня, десятого марта с 8 до 18 часов.

Тому, кто не сможет разместиться у друзей или родственников, будут предоставлены места в помещениях общежитий, детских садов, школ и Дворцов культуры в северных районах Кривого Рога".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: Вилкул просит людей брать с собой документы, мобильные телефоны с зарядными устройствами, лекарства, одеяла, подушки и спальные мешки и матрасы для размещения.

Питание людям обеспечит город.

Места сбора, на которых организован транспорт:

  • автовокзал
  • центральная площадь по проспекту Победы у арки
  • Дворец Культуры "Ингулец"
  • Амбулатория на ул. Проходная, 42
  • поселок Зеленый – возле школы №101.

От Железнодорожной станции "Ингулец" будет курсировать электричка на 4 вагона до вокзала Кривой Рог (Главный) в Довгинцевском районе.

Темы: Кривой РогвойнаВилкулРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

видеоРоссияне заполонили McDonald's в Москве в последний день работы заведения

Россия рапортует, что возле Львова своими ракетами убила 180 иностранцев, якобы "наемников"

видеоЗеленский навестил в больнице раненых военных

видеоУчастница Олимпиады сменила биатлонное ружье на автомат и пошла защищать Украину

В Мариуполе россияне убили 2187 граждан – городской совет

Все новости...
Кривой Рог
Колонна врага может направиться на Кривой Рог – Вилкул
В Криворожском горсовете – обыски
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
Последние новости
20:44
обновленоДетали авиаудара РФ по школе в Николаевской области: 4 погибших, 3 пострадавших
20:36
Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ
20:34
В СНБО рассказали, может ли работодатель уволить с работы за неявку во время войны
20:30
Ляшко: аптеки заверили, что причин повышения цен на лекарства нет
20:23
В Кремле анонсировали переговоры РФ с Украиной в понедельник
20:20
В Авдеевке оккупанты обстреляли "Коксохим", вывели из строя ТЭЦ
20:19
Гуманитарный груз снова не доехал до Мариуполя - из-за обстрелов
20:17
Сергея Жадана выдвинули на Нобелевскую премию по литературе
20:16
Россия заблокировала почти 100 иностранных судов в украинских портах
20:04
Замгоссекретаря США: пока создается впечатление, что Путин хочет уничтожить Украину
Все новости...