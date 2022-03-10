Командувач США: Найефективнішою для України є протитанкова і зенітна зброя, а не МіГ-29

Командувач Європейського командування США генерал Тод Волтерс вважає, що найефективніший спосіб підтримки українських військових – це додаткове протитанкове та зенітне озброєння, а не винищувачі МіГ-29.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Повторюючи попередню заяву речника Пентагону Джона Кірбі, Волтерс сказав, що українці "зараз чудово використовують цю зброю", обмежуючи можливості російських військових літаків діяти вільно.

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Він додав, що Україна вже має "чисельні" літаки, які здійснюють вильоти щодня, і що додаткові літаки не дадуть українським ВПС відносної переваги.

"Тому ми оцінюємо, що загальне збільшення переваги буде низьким", – сказав генерал.

За його словами, будь-яка передача МіГ-29 також ризикує загострити конфлікт.

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Раніше в Пентагоні заявили, що Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29.

Міністерство закордонних справ Польщі оголосило у вівторок, що готове розмістити свої літаки МіГ-29 на авіабазі Рамштайн у Німеччині та передати їх у розпорядження Сполучених Штатів. Відомство закликало інших членів альянсу, які мали інші такі літаки, зробити те ж саме.

У Держдепі заявили, що польська пропозиція застала Сполучені Штати зненацька.