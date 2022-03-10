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Командующий США: Украине нужно противотанковое и зенитное оружие, а не МиГ-29

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 07:48

Командующий Европейского командования США генерал Тод Уолтерс считает, что самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Повторяя предварительное заявление спикера Пентагона Джона Кирби, Уолтерс сказал, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие", ограничивая возможности российских военных самолетов действовать свободно.

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Он добавил, что у Украины уже есть "многочисленные" самолеты, которые совершают вылеты ежедневно, и что дополнительные самолеты не дадут украинским ВВС относительного преимущества.

"Поэтому мы оцениваем, что всеобщее увеличение преимущества будет низким", – сказал генерал.

По его словам, любая передача МиГ-29 тоже рискует обострить конфликт.

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Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не поддерживают передачу боевых самолетов Украине, в частности, польских истребителей МиГ-29.

Министерство иностранных дел Польши объявило во вторник, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое.

В Госдепе заявили, что польское предложение застало Соединенные Штаты неожиданно.

Темы: оружиевойнаСШАУкраина
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