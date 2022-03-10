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Командующий США: Украине нужно противотанковое и зенитное оружие, а не МиГ-29

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 08:48

Командующий Европейского командования США генерал Тод Уолтерс считает, что самый эффективный способ поддержки украинских военных – это дополнительное противотанковое и зенитное вооружение, а не истребители МиГ-29.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Повторяя предварительное заявление спикера Пентагона Джона Кирби, Уолтерс сказал, что украинцы "сейчас прекрасно используют это оружие", ограничивая возможности российских военных самолетов действовать свободно.

Он добавил, что у Украины уже есть "многочисленные" самолеты, которые совершают вылеты ежедневно, и что дополнительные самолеты не дадут украинским ВВС относительного преимущества.

"Поэтому мы оцениваем, что всеобщее увеличение преимущества будет низким", – сказал генерал.

По его словам, любая передача МиГ-29 тоже рискует обострить конфликт.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты не поддерживают передачу боевых самолетов Украине, в частности, польских истребителей МиГ-29.

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Министерство иностранных дел Польши объявило во вторник, что готово разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое.

В Госдепе заявили, что польское предложение застало Соединенные Штаты неожиданно.

Темы: оружиевойнаСШАУкраина
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