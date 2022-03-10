Із Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей
Четвер, 10 березня 2022, 07:59
9 березня із Сум евакуювали понад 43 тисячі людей, три колони прибули вночі в Лубни Полтавської області, частина людей вже вирушила на захід поїздами.
Джерело: керівник Полтавської ОДА (ОВА) Дмиро Лунін
Пряма мова: "Евакуація із Сум. Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення.
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Загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках".