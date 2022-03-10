Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Із Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 08:59

9 березня із Сум евакуювали понад 43 тисячі людей, три колони прибули вночі в Лубни Полтавської області, частина людей вже вирушила на захід поїздами. 

Джерело: керівник Полтавської ОДА (ОВА) Дмиро Лунін

Пряма мова: "Евакуація із Сум. Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення. 

Загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: евакуаціяСумиПолтавська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗеленський запропонував американцям створити новий союз

США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу

відеоЗеленський попросив у США системи ППО як альтернативу закриттю неба

Росію виключили з Ради Європи

відеоЖителі Скадовська вийшли на мітинг проти окупантів: військові РФ відкрили стрілянину

Усі новини...
евакуація
Зеленський: Готуємо ще шість гуманітарних коридорів
Укрзалізниця евакуювала майже 2 млн людей в західні області
За добу в Україні евакуювали 40 тисяч осіб, з Ірпеня й Ворзеля – понад 3 тисячі
Останні новини
16:46
аудіоСБУ: військові РФ в Україні – без їжі й води, а їхні дружини страждають без Pepsi й McDonald's
16:31
Захід підриває Росію через "націонал-зрадників" з фуа-гра й віллами в Маямі – Путін
16:24
відеоЗеленський запропонував американцям створити новий союз
16:11
Путін назвав свою війну в Україні "успішною": все за планом
16:09
США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони - CNN
16:05
Україна стала частиною енергетичної системи Євросоюзу
16:01
Майже тисячу російських військових взято у полон
15:50
У Москві заявили, що хочуть говорити з Україною і Туреччиною на рівні глав МЗС
15:46
фотоБагато уламків ракети: в Охматдиті показали наслідки ракетного обстрілу
15:40
оновленоУ Лаврова кажуть, що нібито на переговорах говорять і про скасування санкцій щодо РФ
Усі новини...