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Із Сум 9 березня евакуювали 43 тисячі людей 

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 07:59

9 березня із Сум евакуювали понад 43 тисячі людей, три колони прибули вночі в Лубни Полтавської області, частина людей вже вирушила на захід поїздами. 

Джерело: керівник Полтавської ОДА (ОВА) Дмиро Лунін

Пряма мова: "Евакуація із Сум. Уночі всі три колони прибули до Лубен і звідти залізницею вирушили на захід країни. Тим, хто залишився на Полтавщині, надали місця для розміщення. 

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Загалом понад 43 тисячі людей евакуювалися із Сум 9 березня на автобусах і приватних автівках".

Теми: евакуаціяСумиПолтавська областьвійна
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