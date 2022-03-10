Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек
Четверг, 10 марта 2022, 07:59
9 марта из Сум эвакуировали более 43 тысяч человек, три колонны прибыли ночью в Лубны Полтавской области, часть людей уже отправилась на запад поездами.
Источник: руководитель Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин
Прямая речь: "Эвакуация из Сум. Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Оставшимся на Полтавщине предоставили места для размещения.
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В общей сложности более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях".