Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 08:59

9 марта из Сум эвакуировали более 43 тысяч человек, три колонны прибыли ночью в Лубны Полтавской области, часть людей уже отправилась на запад поездами.

Источник: руководитель Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Эвакуация из Сум. Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Оставшимся на Полтавщине предоставили места для размещения.

В общей сложности более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: эвакуацияСумыПолтавская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

видеоЗеленский попросил у США системы ПВО как альтернативу закрытию неба

Россию исключили из Совета Европы

видеоЖители Скадовска вышли на митинг против оккупантов: военные РФ открыли стрельбу

Все новости...
эвакуация
Зеленский: Готовим еще шесть гуманитарных коридоров
"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области
За сутки в Украине эвакуировали 40 тысяч человек, из Ирпеня и Ворзеля – более 3 тысяч
Последние новости
16:46
СБУ: военные РФ в Украине – без еды и воды, а их жены страдают без Pepsi и McDonald's
16:31
Запад подрывает Россию через "национал-предателей" с фуа-гра и виллами в Майами - Путин
16:24
видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз
16:11
Путин назвал свою войну в Украине "успешной": все по плану
16:09
США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN
16:05
Украина стала частью энергетической системы Евросоюза
16:01
Почти тысяча российских военных взята в плен
15:50
В Москве заявили, что хотят говорить с Украиной и Турцией на уровне глав МИД
15:46
фотоМного обломков ракеты: в Охматдите показали последствия ракетного обстрела
15:40
обновленоУ Лаврова говорят, что якобы на переговорах говорят и об отмене санкций в отношении РФ
Все новости...