Из Сум 9 марта эвакуировали 43 тысячи человек

9 марта из Сум эвакуировали более 43 тысяч человек, три колонны прибыли ночью в Лубны Полтавской области, часть людей уже отправилась на запад поездами.

Источник: руководитель Полтавской ОГА (ОВА) Дмитрий Лунин

Прямая речь: "Эвакуация из Сум. Ночью все три колонны прибыли в Лубны и оттуда по железной дороге отправились на запад страны. Оставшимся на Полтавщине предоставили места для размещения.

В общей сложности более 43 тысяч человек эвакуировались из Сум 9 марта на автобусах и частных автомобилях".