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Росіяни викрали депутатку Запорізької облради

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 09:30

Озброєні російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.

Джерело: член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook

Пряма мова Барієва: "Сьогодні (10 березня – ред.), у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею.

Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку".

Деталі: Він повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.

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Теми: Запорізька областькримські татаривійнаРосія
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