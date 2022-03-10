Росіяни викрали депутатку Запорізької облради
Четвер, 10 березня 2022, 09:30
Озброєні російські окупанти увірвалися в будинок депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової й відвезли її невідомо куди.
Джерело: член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв у Facebook
Пряма мова Барієва: "Сьогодні (10 березня – ред.), у Мелітополі, о 6-й ранку озброєні люди у російській військовій формі увірвалися у будинок депутатки Запорізької обласної ради, представниці корінного кримськотатарського народу Лейли Ібрагімової, директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею.
Лейлу Ібрагімову відвезли у невідомому напрямку".
Деталі: Він повідомив, що у будинку депутатки провели обшук, вилучили телефони.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"