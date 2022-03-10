Россияне похитили депутатку Запорожского облсовета

Вооруженные российские оккупанты ворвались в дом депутатки Запорожского облсовета Лейлы Ибрагимовой и увезли ее неизвестно куда.

Источник: член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в Facebook

Прямая речь Бариева: "Сегодня (10 марта – ред.), в Мелитополе, в 6 утра вооруженные люди в российской военной форме ворвались в дом депутата Запорожского областного совета, представительницы коренного крымскотатарского народа Лейлы Ибрагимовой, директора Мелитопольского городского краеведческого музея.

Лейла Ибрагимова была отвезена в неизвестном направлении".

Детали: Он сообщил, что в доме депутата провели обыск, изъяли телефоны.