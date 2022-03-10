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У Лаврова анонсували вихід Росії з Ради Європи

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 08:53

Росія заявила, що більше не збирається бути членом Ради Європи. 

Як повідомляє російський ТАСС, заяву про це 10 березня поширило МЗС РФ.

У відомстві звинуватили країни ЄС і НАТО в тому, що вони буцімто зловживають своєю більшістю і "продовжують лінію на руйнування Ради Європи і загального гуманітарно-правового простору у Європі".

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"Росія не буде брати участь у перетворенні натівцями і ЄС, які їх слухняно наслідують, найстарішої європейської організації на черговий майданчик розповідей про вищість Заходу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням одне з одним без Росії", - заявили в МЗС РФ. 

РосЗМІ зауважують, що з участю Росії у Раді Європи запровадили мораторій на смертну кару.

Нагадаємо, через війну РФ проти України Рада Європи зупинила членство РФ у двох органах - у Комітеті міністрів Ради Європи та у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

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Члени Бюро Венеційської комісії, дорадчого органу Ради Європи з питань конституційного права, також ініціювали припинення права Росії на представництво у комісії.

На 14-15 березня анонсоване позачергове пленарне засідання ПАРЄ,  головною темою порядку денного стануть наслідки агресії Російської Федерації.

Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання РФ, у тому числі за Європейською конвенцією з прав людини. Це означає також зобов’язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

Теми: ЛавровЄвропаРосія
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