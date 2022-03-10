Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 08:53

Россия заявила, что больше не намерена быть членом Совета Европы.

Как сообщает российский ТАСС, заявление об этом 10 марта распространил МИД РФ.

В ведомстве обвинили страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

Реклама:

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заявили в МИД РФ.

РосСМИ отмечают, что с участием России в Совете Европы был введен мораторий на смертную казнь.

Напомним, в результате агрессии РФ против Украины Совет Европы приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

ВИДЕО ДНЯ

Члены Бюро Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по вопросам конституционного права, также инициировали прекращение права России на представительство в комиссии.

На 14-15 марта анонсировано внеочередное пленарное заседание ПАСЕ, главной темой повестки дня станут последствия агрессии Российской Федерации.

Россия юридически остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, сохраняющим обязательства РФ, в том числе по Европейской конвенции по правам человека. Это означает также обязательство РФ выполнять решения ЕСПЧ.

Темы: ЛавровЕвропаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Лавров
Лаврову мерещится, что с Россией воюют США
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: