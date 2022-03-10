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У Лаврова анонсировали выход России из Совета Европы

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 09:53

Россия заявила, что больше не намерена быть членом Совета Европы.

Как сообщает российский ТАСС, заявление об этом 10 марта распространил МИД РФ.

В ведомстве обвинили страны ЕС и НАТО в том, что они якобы злоупотребляют своим большинством и "продолжают линию разрушения Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе".

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", - заявили в МИД РФ.

РосСМИ отмечают, что с участием России в Совете Европы был введен мораторий на смертную казнь.

Напомним, в результате агрессии РФ против Украины Совет Европы приостановил членство РФ в двух органах - в Комитете министров Совета Европы и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Члены Бюро Венецианской комиссии, совещательного органа Совета Европы по вопросам конституционного права, также инициировали прекращение права России на представительство в комиссии.

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На 14-15 марта анонсировано внеочередное пленарное заседание ПАСЕ, главной темой повестки дня станут последствия агрессии Российской Федерации.

Россия юридически остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций, сохраняющим обязательства РФ, в том числе по Европейской конвенции по правам человека. Это означает также обязательство РФ выполнять решения ЕСПЧ.

Темы: ЛавровЕвропаРосcия
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