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З часу нападу РФ з-за кордону додому повернулись 215 тисяч українців

Валентина Романенко, Євген РуденкоЧетвер, 10 березня 2022, 10:01

Від початку повномасштабного нападу Російської Федерації в Україну з-за кордону повернулися 215 тисяч українців, більшість – чоловіки.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в спіьному ефірі телеканалів

Пряма мова: "Станом на зараз вже 215 тисяч українців повернулися додому з-за кордону. Переважно – чоловіки, це десь 80%.

Пасажиропотік на кордонах з ЄС і Молдовою залишався інтенсивним. За минулу добу кордон на виїзд перетнуло близько 118 тисяч осіб. Переважна більшість українці: жінки, діти.

Станом на ранок, на 6:00, на 9:00 черг на виїзд з України практично немає. Хоча вчора, кілька днів тому, в чергах перебували тисячі транспортних засобів і тисячі людей.

Деталі: Стосовно пропуску в Україну іноземних добровольців, Демченко зазначив, що налагоджена співпраця з Міноборони та МЗС.

Теми: війнаПрикордонна службакордон
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