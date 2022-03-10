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С момента нападения РФ из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев

Валентина Романенко, Евгений РуденкоЧетверг, 10 марта 2022, 09:01
С момента нападения РФ из-за границы домой вернулись 215 тысяч украинцев

С начала полномасштабного нападения Российской Федерации в Украину из-за границы вернулись 215 тысяч украинцев, большинство - мужчины.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в совместном эфире телеканалов

Прямая речь: "По состоянию на сегодняшний день уже 215 тысяч украинцев вернулись домой из-за границы. Преимущественно – мужчины, это где-то 80%.

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Пассажиропоток на границах с ЕС и Молдовой оставался интенсивным. За минувшие сутки границу на выезд пересекли около 118 тысяч человек. Подавляющее большинство украинцев: женщины, дети.

По состоянию на утро, на 6.00, на 9.00 очередей на выезд из Украины практически нет. Хотя вчера несколько дней назад в очередях находились тысячи транспортных средств и тысячи людей.

Детали: Относительно пропуска в Украину иностранных добровольцев, Демченко отметил, что налажено сотрудничество с Минобороны и МИД.

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Темы: войнаПограничная службаграница
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