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Доставляють зброю для вбивства українців: ГУР здобуло ще один список військових РФ

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 10:16

Українська розвідка оприлюднила список російських військовослужбовців авіаційного полку, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства українців.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ), які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.

Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним".

Деталі: У списку, оприлюдненому на сайті ГУР, - більше тисячі прізвищ.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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