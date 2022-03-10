Доставляють зброю для вбивства українців: ГУР здобуло ще один список військових РФ
Четвер, 10 березня 2022, 09:16
Українська розвідка оприлюднила список російських військовослужбовців авіаційного полку, які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства українців.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 117 окремого транспортного авіаційного полку (військова частина 45097, м. Омськ), які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України.
Реклама:
Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним".
Деталі: У списку, оприлюдненому на сайті ГУР, - більше тисячі прізвищ.