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Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 09:16
Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ

Украинская разведка обнародовала список российских военнослужащих авиационного полка, доставляющих оружие и боеприпасы для убийства украинцев.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка (военная часть 45097, г. Омск), которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины.

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Гарантируем, что они в полной мере ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным".

Детали: В списке, обнародованном на сайте ГУР, – более тысячи фамилий.

Темы: войнаРосcияразведка
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