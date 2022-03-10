Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ

Украинская разведка обнародовала список российских военнослужащих авиационного полка, доставляющих оружие и боеприпасы для убийства украинцев.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка (военная часть 45097, г. Омск), которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины.

Гарантируем, что они в полной мере ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным".

Детали: В списке, обнародованном на сайте ГУР, – более тысячи фамилий.