Доставляют оружие для убийства украинцев: ГУР получило еще один список военных РФ
Четверг, 10 марта 2022, 09:16
Украинская разведка обнародовала список российских военнослужащих авиационного полка, доставляющих оружие и боеприпасы для убийства украинцев.
Источник: Главное управление разведки Минобороны
Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 117 отдельного транспортного авиационного полка (военная часть 45097, г. Омск), которые доставляют оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины.
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Гарантируем, что они в полной мере ощутят гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным".
Детали: В списке, обнародованном на сайте ГУР, – более тысячи фамилий.