Ворог знову обстріляв Маріуполь з літаків: є жертви
Четвер, 10 березня 2022, 10:26
Російські окупаційні війська здійснили новий авіаналіт на Маріуполь Донецької області: наразі відомо про одного загиблого.
Джерело: Маріупольстка міська рада в Telegram
Дослівно: "Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 в районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньої інформації є один загиблий".
Деталі: Місто продовжує боротись, наголошує місцева влада.
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