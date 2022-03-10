Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 09:26
Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы
улицы Мариуполя. фото из ТГ "Азов"

Российские оккупационные войска совершили новый авианалет на Мариуполь Донецкой области: пока известно об одном погибшем.

Источник: Мариупольстский городской совет в Telegram

Дословно: "Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший".

Реклама:

Детали: Город продолжает бороться, отмечает местные власти.

Темы: Мариупольвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
05:44
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: