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Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 10:26
улицы Мариуполя. фото из ТГ "Азов"

Российские оккупационные войска совершили новый авианалет на Мариуполь Донецкой области: пока известно об одном погибшем.

Источник: Мариупольстский городской совет в Telegram

Дословно: "Снова недоброе утро в Мариуполе. Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший".

Детали: Город продолжает бороться, отмечает местные власти.

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Темы: Мариупольвойна
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