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Розпочалася тристороння зустріч України, Росії та Туреччини на рівні МЗС

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 11:03

У турецькій Анталії в рамках організованого Туреччиною дипломатичного форуму відбуваються українсько-російські  переговори.

Про їх початок повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Сторони представляють очільники МЗС держави-агресора та України, Сергей Лавров та Дмитро Кулеба.

Переговори відбуваються за присутності посередника – глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Розмова між міністрами закордонних справ щодо завершення російської агресії проти України розпочалася в Анталії", - заявив Ніколенко.

 

Наразі невідомо, чи відбудеться оголошення спільної заяви за підсумками зустрічі – російська сторона це не підтверджує. Утім, очільник МЗС України планує сам провести прес-конференцію, де розповість про хід перемовин.

Як відомо, Кулеба зустрівся з главою МЗС Туреччини перед зустріччю з Лавровим. Туреччина ще раніше була зацікавлена отримати роль посередника у діалозі.

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Тим часом, Росія анонсувала свій вихід з Ради Європи і незацікавленість у роботі цього панєвропейського органу.

Теми: Кулеба ДмитроЛавровРосіяТуреччина
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