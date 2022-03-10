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Началась трехсторонняя встреча Украины, России и Турции на уровне МИД

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 10:03

В турецкой Анталии в рамках организованного Турцией дипломатического форума проходят украино-российские переговоры.

Об их начале сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Стороны представляют главы МИД государства-агрессора и Украины, Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

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Переговоры проходят в присутствии посредника – главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Разговор между министрами иностранных дел о завершении российской агрессии против Украины начался в Анталии", - заявил Николенко.

 

Пока неизвестно, состоится ли объявление совместного заявления по итогам встречи – российская сторона это не подтверждает. Впрочем, глава МИД Украины планирует сам провести пресс-конференцию, где расскажет о ходе переговоров.

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Как известно, Кулеба встретился с главой МИД Турции перед встречей с Лавровым. Турция еще раньше была заинтересована получить роль посредника в диалоге.

Между тем Россия анонсировала свой выход из Совета Европы и незаинтересованность в работе этого паневропейского органа.

Темы: Кулеба ДмитрийЛавровРосcияТурция
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