Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, чому не боїться оточення Києва

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 10:17
Зеленський розповів, чому не боїться оточення Києва
зеленський з комапдою у києві, скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не боїться оточення Києва, оскільки не може бути ще гірше – через напад Росії країна руйнується, люди гинуть.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild у Києві

Пряма мова Зеленського: "Я не боюся (що Київ оточать – ред.). Чого боятися? Я не повинен боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гірше страху?

Реклама:

Що найгірше може статися? З їхньою країною, з моєю країною?

Найгірше, що могло статися, вже сталося. У нас війна, Росія проти України. Так багато людей вже загинуло. Країна руйнується. Що гіршого може статися з людьми, які втратили своїх дітей?

Але ми віримо у майбутнє. Ми не здамося, ми не продамо свою землю.

ВІДЕО ДНЯ

Мене не хвилює, де ховається ворог, або як близько він підійшов до нас. Я турбуюся про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваху, Харків - там жахлива ситуація. Люди залишилися без води та їжі. Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це гуманітарна катастрофа".

Деталі: Зеленський наголосив, що зараз в Україні – справжній терор.

Upd. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, якого цитує "Інтерфакс-Україна", заявив в етирі телемарафону, що у Києві перебуває достатньо українських військ, тому оточити чи взяти місто неможливо.

Пряма мова Арестовича: "Можу запевнити мешканців Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його неможливо.

За це можна не хвилюватись. Під Києвом та у Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують противника".

Теми: ЗеленськийКиїввійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про повернення біженців: Заради кого ми воюємо, якщо людей тут немає
Зеленський: Україні треба подбати про безбар’єрність для 1,5 мільйона людей
Новація для школярів та партія "медеваків": звернення Зеленського
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: