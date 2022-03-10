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Зеленський розповів, чому не боїться оточення Києва

Роман ПетренкоЧетвер, 10 березня 2022, 11:17
зеленський з комапдою у києві, скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що не боїться оточення Києва, оскільки не може бути ще гірше – через напад Росії країна руйнується, люди гинуть.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild у Києві

Пряма мова Зеленського: "Я не боюся (що Київ оточать – ред.). Чого боятися? Я не повинен боятися, я зберігаю спокій. Чи знаєте ви, як хтось може подолати свій страх? Що може бути гірше страху?

Що найгірше може статися? З їхньою країною, з моєю країною?

Найгірше, що могло статися, вже сталося. У нас війна, Росія проти України. Так багато людей вже загинуло. Країна руйнується. Що гіршого може статися з людьми, які втратили своїх дітей?

Але ми віримо у майбутнє. Ми не здамося, ми не продамо свою землю.

Мене не хвилює, де ховається ворог, або як близько він підійшов до нас. Я турбуюся про нашу країну, про водопостачання, про їжу. Про Маріуполь, Донецьк, Запорізьку область, Мелітополь, Волноваху, Харків - там жахлива ситуація. Люди залишилися без води та їжі. Те, що зараз відбувається в Маріуполі – це гуманітарна катастрофа".

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Деталі: Зеленський наголосив, що зараз в Україні – справжній терор.

Upd. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович, якого цитує "Інтерфакс-Україна", заявив в етирі телемарафону, що у Києві перебуває достатньо українських військ, тому оточити чи взяти місто неможливо.

Пряма мова Арестовича: "Можу запевнити мешканців Києва, в якому я і сам перебуваю, і мої родичі, що Київ оточити неможливо. Взяти його неможливо.

За це можна не хвилюватись. Під Києвом та у Києві діє досить велике угруповання наших військ, які знищують противника".

Теми: ЗеленськийКиїввійнаРосія
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