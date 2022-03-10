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Зеленский рассказал, почему не боится окружения Киева

Роман ПетренкоЧетверг, 10 марта 2022, 11:17
зеленский с командой в киеве, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не боится оцепления Киева, поскольку не может быть еще хуже – из-за российского вторжения страна разрушается, люди гибнут.

Источник: Зеленский в интервью немецкому изданию Bild в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Я не боюсь (что Киев окружат – ред.). Чего бояться? Я не должен бояться, я сохраняю покой. Знаете ли вы, как кто-нибудь может преодолеть свой страх? Что может быть ужаснее ужаса?

Что хуже всего может произойти? С их страной, с моей страной?

Худшее, что могло произойти, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Так многие уже погибли. Страна рушится. Что хуже может случиться с людьми, потерявшими своих детей?

Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим свою землю.

Меня не волнует, где прячется враг, или как близко он подошел к нам. Я беспокоюсь о нашей стране, о водоснабжении, о еде. О Мариуполе, Донецке, Запорожской области, Мелитополе, Волновахе, Харькове - там ужасная ситуация. Люди остались без воды и еды. То, что сейчас происходит в Мариуполе – это гуманитарная катастрофа".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что сейчас в Украине настоящий террор.

Upd. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович, котрого цитирует "Интерфакс-Украина", заявил в этире телемарафона, что в Киеве находится достаточно украинских войск, поэтому окружить или взять город невозможно.

Прямая речь Арестовича: "Могу заверить жителей Киева, в котором я и сам нахожусь, и мои родственники, что Киев окружить невозможно. Взять его – невозможно.

За это можно не волноваться. Под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которые уничтожают противника".

Темы: ЗеленскийКиеввойнаРосcия
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