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За добу російські війська на Донбасі вбили 11 людей, серед них – дитина

Ірина БалачукЧетвер, 10 березня 2022, 11:42
Донеччина під час війни. Фото поліції

Лише за одну добу російські війська вбили на Донеччині 5 мирних мешканців, серед яких – маленька дівчинка, на Луганщині загинуло 6 мирних мешканців, у Коростені на Житомирщині від вибуху загинула одна людина.

Джерело: Національна поліція у Telegram

Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби постраждали щонайменше 27 мешканців Донеччини".

Деталі: Під ударом окупантів опинилися 14 населених пунктів – Маріуполь, Краматорськ, Дружківка, Новолуганське, Нью-Йорк, Луганське, Красногорівка, Мар’їнка, Костянтинівка, Іванопілля, Терни, Миронівський, Степне, Михайлівка. 

 
Донеччина під час війни 
Фото поліції

Пошкоджено 34 об’єкти – дитячу лікарню та пологовий будинок, дві школи, Приазовський державний технічний університет, житлові будинки, магазин, церкву, приміщення селищної ради,  залізничне полотно, газопровід, комунальне обладнання. 

 
Донеччина під час війни
Фото поліції

Найважча ситуація наразі в оточеному Маріуполі, Волновасі та навколишніх селах, які ворог розбиває з ракет, авіації та артилерії. Також атак зазнає Краматорський район і Світлодарський напрямок.

Зранку ворог завдав по Маріуполю ще два удари о 8:00 та близько 9:20. Наразі відомо про одного загиблого, але ці дані неповні.

Через постійні обстріли комунальники не встигають ховати людей. Ворог свідомо перебив всі комунікації, тому місто у мороз залишається  без світла, води, газу та зв’язку.

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На Луганщині за добу від ворожих обстрілів загинуло 6 мирних мешканців.

9 березня російські війська здійснили 26 обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Рубіжне та Кремінна. 

 
Луганщина під час війни
Фото поліції 

Серед загиблих четверо мешканців м. Рубіжне, по одному загиблому у містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також у містах та селищах області пошкоджено більше ста приватних та багатоповерхових будинків, автозаправну станцію та залізничний вокзал. 

 
Луганщина під час війни
Фото поліції

Крім того, опівночі 10 березня ворог наніс авіаційний удар по м. Коростень Житомирської області. Внаслідок вибухів 1 особа загинула та 2 отримали травми.

 
Коростень
Фото МВС

Поліція за цими фактами відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ.

Правоохоронці закликають громадян дотримуватися комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, оскільки ворог розстрілює цивільні авто, а також не піднімати невідомі предмети та не чіпати нерозірвані снаряди.  

Теми: Донецька областьЖитомирщинаЛуганська областьвійна
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