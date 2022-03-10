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За сутки российские войска на Донбассе убили 11 человек, среди них – ребенок

Ирина БалачукЧетверг, 10 марта 2022, 11:42
Донецкая область во время войны. Фото полиции

Только за сутки российские войска убили в Донецкой области 5 мирных жителей, среди которых – маленькая девочка, в Луганской области погибли 6 мирных жителей, в Коростене Житомирской области от взрыва погиб один человек.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Дословно полиция: "За прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 27 жителей Донбасса".

Детали: Под ударом оккупантов оказались 14 населенных пунктов – Мариуполь, Краматорск, Дружковка, Новолуганское, Нью-Йорк, Луганское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка, Иванополье, Терны, Мироновский, Степное, Михайловка. 

 
Донецкая область во время войны
Фото полиции 

Повреждены 34 объекта – детская больница и роддом, две школы, Приазовский государственный технический университет, жилые дома, магазин, церковь, помещение поселкового совета, железнодорожное полотно, газопровод, коммунальное оборудование.

Самая тяжелая ситуация в окруженном Мариуполе, Волновахе и окрестных селах, которые враг разбивает с ракет, авиации и артиллерии. Также оккупанты атакуют Краматорский район и Светлодарское направление. 

 
Донецкая область во время войны
Фото полиции 

Утром враг нанес по Мариуполю еще два удара в 8:00 и около 9:20. Пока известно об одном погибшем, но эти данные неполны.

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Из-за постоянных обстрелов коммунальщики не успевают хоронить людей. Враг сознательно перебил все коммуникации, поэтому город в мороз остается без света, воды, газа и связи.

В Луганской области за сутки от вражеских обстрелов погибли 6 мирных жителей.

9 марта российские войска совершили 26 обстрелов жилых домов и объектов инфраструктуры в городах Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Рубежное и Кременная. 

 
Луганская область во время войны
Фото полиции

Среди погибших четверо жителей г. Рубежное, по одному погибшему в городах Северодонецк и Лисичанск.

Также в городах и поселках области повреждены более ста частных и многоэтажных домов, автозаправочная станция и железнодорожный вокзал. 

 
Луганская область во время войны
Фото полиции 

Кроме того, в полночь 10 марта враг нанес авиационный удар по г. Коростень Житомирской области. В результате взрывов 1 человек погиб и 2 получили травмы. 

 
Коростень
Фото МВД

Полиция по этим фактам открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Правоохранители призывают граждан соблюдать комендантский час, не выезжать самостоятельно непроверенными маршрутами, поскольку враг расстреливает гражданские авто, а также не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорванные снаряды.

Темы: Донецкая областьЖитомирская областьЛуганская областьвойна
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