Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає.
Джерело: Кулеба на пресконференції після переговорів
Деталі: За словами Кулеби, вони не домовилися про жодне припинення вогню і що глава МЗС Росії Сергій Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя.
Проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі.
Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.
Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.
Пряма мова Кулеби: "Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться.
Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії".