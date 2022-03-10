Кулеба після розмови з Лавровим: Прогресу щодо перемир’я немає

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що прогресу на перемовинах з росіянами у Туреччині немає.

Джерело: Кулеба на пресконференції після переговорів

Деталі: За словами Кулеби, вони не домовилися про жодне припинення вогню і що глава МЗС Росії Сергій Лавров не обіцяв жодних гуманітарних коридорів для евакуації мешканців Маріуполя.

Проте МЗС України готове на нову зустріч у цьому ж форматі.

Кулеба на переговорах закликав до розблокування гуманітарних коридорів для евакуації цивільних людей з Маріуполя та постачання до оточеного міста гуманітарної допомоги.

Він також вимагав встановлення 24-годинного перемир’я для вирішення найбільш критичних гуманітарних проблем.

Пряма мова Кулеби: "Я почув від російської сторони, що вони пов’язують припинення вогню з виконанням вимог Путіна на адресу України. Україна не здалася і не здасться.

Ми готові до дипломатичних рішень, але поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю від російської агресії".