Кулеба после разговора с Лавровым: Прогресса по перемирию нет

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что прогресса в переговорах с россиянами в Турции нет.

Источник: Кулеба на пресс-конференции после переговоров

Детали: По словам Кулебы, они не договорились ни о каком прекращении огня и что глава МИД России Сергей Лавров не обещает никаких гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Мариуполя.

Однако МИД Украины готов к новой встрече в этом же формате.

Кулеба на переговорах призвал к разблокированию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских людей из Мариуполя и поставкам в окруженный город гуманитарной помощи.

Он также потребовал установления 24-часового перемирия для решения наиболее критических гуманитарных проблем.

Прямая речь Кулебы: "Я услышал от российской стороны, что они связывают прекращение огня с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся.

Мы готовы к дипломатическим решениям, но пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии".