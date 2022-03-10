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Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 12:29

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням армії РФ.

Про це він завив на пресконференції у Анталії, після переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Лавров підкреслив, що вважає цей пологовий будинок військовою  ціллю.

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була  база ультрарадикального батальйону Азов", - заявив він.

Лавров визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, яка свідчать про рівно протилежне, адже  камери засвідчили, що породіллі були та отримали поранення, але вважає їх маніпуляцією, бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони"

На обурення світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС не планують звертати увагу. "Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", - заявив Лавров.

Раніше Лавров на зустрічі з Кулебою відмовив у запровадженні 24-годинного припинення вогню.

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Держсек США Ентоні Блінкен порівняв облогу Маріуполя з блокадою Ленінграда.

Боріс Джонсон пообіцяв для РФ "максимальні економічні втрати" після цієї атаки.

Теми: МаріупольЛавров
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