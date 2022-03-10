Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров признался, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 12:29

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что бомбардировка детской больницы и роддома в Мариуполе была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Анталии, после переговоров с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Лавров подчеркнул, что считает этот роддом военной целью.

"Несколько дней назад на заседании Совета безопасности ООН  российской делегацией были представлены факты о том, что этот роддом давно захвачен батальоном "Азов" и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, всех медсестер и вообще весь персонал. Это была база ультрарадикального батальона "Азов", – заявил он.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МариупольЛавров
powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Все новости...
Мариуполь
Враг снова обстрелял Мариуполь из самолетов: есть жертвы
Эвакуация: снова открыты "зеленые коридоры" – маршруты
Обстрел больницы в Мариуполе: 3 погибших, 17 пострадавших
Последние новости
19:33
США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского
19:29
Пограничники рассказали, как беглецы из Украины прячутся в бейби-боксы и "хоронят" жен
19:25
Вариантов напасть на Николаев пока нет – Ким
19:21
Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома
19:20
Фармкомпания Novartis прекратит инвестиции в РФ, но завод не закроет
19:14
В среду ВСУ уничтожили три вражеских самолета и вертолет
18:59
видеоМэра Мелитополя освободили из плена русских
18:57
В ОП прокомментировали "мирное соглашение" от FT: запрос российской стороны
18:56
В результате обстрела в Рубежном погибли двое
18:54
Звездный кот Степан из Харькова вышел на связь после 2 недель "молчания"
Все новости...