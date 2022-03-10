Повітряна активність Росії над Україною знизилася – британська розвідка

Британська розвідка відзначає, що кількість авіаударів по Україні з боку російської армії в останні дні знизилася.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у Twitter

Дослівно: Велика колона російської техніки на північ від Києва досягла малого прогресу за останній тиждень та зазнає втрат від рук Українських збройних сил.

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В останні дні помітно знизилася повітряна активність Росії над Україною, імовірно завдяки неочікуваній ефективності й витривалості Повітряних сил ЗСУ."

Деталі: Також британська розвідка зазначає, що Росія змушена буде вивести військовослужбовців строкової служби з території України після чисельних втрат у війні.