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Повітряна активність Росії над Україною знизилася – британська розвідка

Олена РощінаЧетвер, 10 березня 2022, 12:22

Британська розвідка відзначає, що кількість авіаударів по Україні з боку російської армії в останні дні знизилася. 

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії у Twitter

Дослівно: Велика колона російської техніки на північ від Києва досягла малого прогресу за останній тиждень та зазнає втрат від рук Українських збройних сил. 

В останні дні помітно знизилася повітряна активність Росії над Україною, імовірно завдяки неочікуваній ефективності й витривалості Повітряних сил ЗСУ."

Деталі:  Також британська розвідка зазначає, що Росія змушена буде вивести військовослужбовців строкової служби з території України після чисельних втрат у війні.  

 

Теми: війнаРосіярозвідкаВелика Британія
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