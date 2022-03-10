Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушная активность России над Украиной снизилась – британская разведка

Елена РощинаЧетверг, 10 марта 2022, 12:22

Британская разведка отмечает, что количество авиаударов по Украине со стороны российской армии в последние дни снизилось.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter 

Дословно: "Большая колонна российской техники к северу от Киева достигла малого прогресса за последнюю неделю и несет потери от рук Украинских вооруженных сил.

В последние дни заметно снизилась воздушная активность России над Украиной, вероятно, благодаря неожиданной эффективности и выносливости Воздушных сил ВСУ."

Детали: Также британская разведка отмечает, что Россия вынуждена будет вывести военнослужащих срочной службы с территории Украины после многочисленных потерь в войне.

 

Темы: войнаРосcияразведкаВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Отказ от НАТО и освобождение захваченных территорий: СМИ раскрыли детали мирного соглашения с РФ

видеоЗеленский предложил американцам создать новый союз

США и НАТО отправляют в Украину системы противовоздушной обороны - CNN

Украина стала частью энергетической системы Евросоюза

Все новости...
война
42% украинцев не верят в дружеские отношения Украины и РФ даже после окончания войны
Ермак о новом договоре безопасности: Будет документ для защиты Украины на века
Жена сообщила о гибели экс-нардепа Дейдея
Последние новости
19:33
США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского
19:29
Пограничники рассказали, как беглецы из Украины прячутся в бейби-боксы и "хоронят" жен
19:25
Вариантов напасть на Николаев пока нет – Ким
19:21
Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома
19:20
Фармкомпания Novartis прекратит инвестиции в РФ, но завод не закроет
19:14
В среду ВСУ уничтожили три вражеских самолета и вертолет
18:59
видеоМэра Мелитополя освободили из плена русских
18:57
В ОП прокомментировали "мирное соглашение" от FT: запрос российской стороны
18:56
В результате обстрела в Рубежном погибли двое
18:54
Звездный кот Степан из Харькова вышел на связь после 2 недель "молчания"
Все новости...