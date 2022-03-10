Воздушная активность России над Украиной снизилась – британская разведка

Британская разведка отмечает, что количество авиаударов по Украине со стороны российской армии в последние дни снизилось.

Источник: Министерство обороны Великобритании в Twitter

Дословно: "Большая колонна российской техники к северу от Киева достигла малого прогресса за последнюю неделю и несет потери от рук Украинских вооруженных сил.

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В последние дни заметно снизилась воздушная активность России над Украиной, вероятно, благодаря неожиданной эффективности и выносливости Воздушных сил ВСУ."

Детали: Также британская разведка отмечает, что Россия вынуждена будет вывести военнослужащих срочной службы с территории Украины после многочисленных потерь в войне.