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Генштаб: ворога зупинено на всіх напрямках

Роман КравецьЧетвер, 10 березня 2022, 12:10

Сили оборони України зупинили противника на всіх напрямках. Ворог намагається втримати зайняті позиції.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Успіху противник не має, намагається втримати зайняті рубежі та позиції".

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Деталі: Разом з тим, ворог намагається ввести в оману підрозділи Сил оборони України і  розпочав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. 

Дослівно: "Для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними". 

Деталі: ЗСУ наголошує, що сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ.

ВІДЕО ДНЯ

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. 

Окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, що понесли значні втрати, здійснюють перегрупування та не відмовляються від задуму блокування Києва із заходу та південного-заходу

ЗСУ не виключає підготовку та проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника в Київ під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Так само інформується, що було відбито спробу форсування противником річки Ірпінь в районі населеного пункту Мощун, противника відкинуто, населений пункт звільнено.

На Миколаївському напрямку ворог намагається закріпитись по населеним пунктам Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ.

На Кримському напрямку зафіксовано посилення угруповання противника батальйонною тактичною групою зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту збройних сил РФ.

Теми: Гаазький трибуналГенштабвійна
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