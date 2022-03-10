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Генштаб: враг остановлен по всем направлениям

Роман КравецЧетверг, 10 марта 2022, 12:10

Силы обороны Украины остановили противника по всем направлениям. Враг пытается удержать занятые позиции.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Удачи противник не имеет, старается удержать занятые рубежи и позиции".

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Детали: Враг пытается ввести в заблуждение подразделения Сил обороны Украины и начал помечать себя желтой лентой на рукаве.

Дословно: "Для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента тоже крепится на ногу. Будьте бдительны".

Детали: ВСУ отмечает, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ.

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На Полесском направлении оккупанты продолжают удерживать населенные пункты Полесское, Повара, Бородянка, Андреевка, Мотыжин, Гореничи, Буча, Демидов.

Они пытаются восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери, осуществляют перегруппировку и не отказываются от замысла блокирования Киева с запада и юго-запада.

ВСУ не исключает подготовки и проникновения диверсионно-разведывательных групп противника в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.

Также информируется, что была отражена попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт уволен.

На Николаевском направлении враг пытается закрепиться по населенным пунктам Лупарево, Правдино, Благодатное, Новогригоровка, Калиновка, Киселевка, Первомайское, Александровка, Бургунка, Береслав, Таврийск.

На Крымском направлении было зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил РФ.

Темы: Гаагский трибуналГенштабвойна
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