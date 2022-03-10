Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 12:07

Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, подібних до тих, які передбачає Північноатлантичний договір.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після переговорів з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, пише "Європейська правда".

За його словами, Конституція України передбачає приєднання до НАТО і отримання гарантій безпеки,  які надає Північноатлантичний договір.

Реклама:

"Однак ми розуміємо, що цього не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готовий діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Він делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі", - сказав Кулеба.

У такому разі, за словами міністра, виникає питання, як забезпечити безпеку України між нинішнім моментом і можливим членством у НАТО.

"Моя Конституція каже одне, і я не можу говорити проти Конституції. Але якби ми могли досягнути домовленості, де подібна система гарантій, яка передбачена Північноатлантичним договором, була надана Україні постійними членами Радбезу ООН, в тому числі Росією, Туреччиною, всіма нашими сусідами – це те, що ми готові обговорювати", - заявив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

"Війна відбувається зараз, Україна перебуває у безпековому вакуумі. Ми маємо мислити креативно, як вирішити це питання і забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.

Читайте також: Розчарування у НАТО. Чому емоції не мають знищувати майбутнє України

Теми: ООНУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
ООН
Anadolu: ООН пропонує підключити "дочку" Россельхозбанку до SWIFT і розблокувати активи роскомпаній
У Радбезі ООН вважають, що переговори з РФ мають базуватися на виведенні військ з України
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Останні новини
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
Усі новини...
Реклама: