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Україна готова обговорювати гарантії безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 13:07

Україна готова обговорювати отримання гарантій безпеки від постійних членів Радбезу ООН і сусідів, подібних до тих, які передбачає Північноатлантичний договір.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив після переговорів з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, пише "Європейська правда".

За його словами, Конституція України передбачає приєднання до НАТО і отримання гарантій безпеки,  які надає Північноатлантичний договір.

"Однак ми розуміємо, що цього не станеться в осяжному майбутньому. Ми також бачимо реакцію НАТО як Альянсу на російську агресію проти України, що НАТО не готовий діяти колективно, щоб зупинити війну і захистити мирних жителів в Україні. Він делегував своїм державам-членам повноваження допомагати на двосторонній основі", - сказав Кулеба.

У такому разі, за словами міністра, виникає питання, як забезпечити безпеку України між нинішнім моментом і можливим членством у НАТО.

"Моя Конституція каже одне, і я не можу говорити проти Конституції. Але якби ми могли досягнути домовленості, де подібна система гарантій, яка передбачена Північноатлантичним договором, була надана Україні постійними членами Радбезу ООН, в тому числі Росією, Туреччиною, всіма нашими сусідами – це те, що ми готові обговорювати", - заявив Кулеба.

"Війна відбувається зараз, Україна перебуває у безпековому вакуумі. Ми маємо мислити креативно, як вирішити це питання і забезпечити нашу безпеку", - наголосив він.

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Теми: ООНУкраїна
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