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Украина готова обсуждать гарантии безопасности от постоянных членов Совбеза ООН и соседей

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 12:07

Украина готова обсуждать получение гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН и соседей, подобных тем, которые предусматривает Североатлантический договор.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, пишет "Европейская правда".

По его словам, Конституция Украины предусматривает присоединение к НАТО и получение гарантий безопасности, которые предоставляет Североатлантический договор.

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"Однако мы понимаем, что этого не произойдет в обозримом будущем. Мы также видим реакцию НАТО как Альянса на российскую агрессию против Украины, что НАТО не готов действовать коллективно, чтобы остановить войну и защитить мирных жителей в Украине. Он делегировал своим государствам-членам полномочия помогать на двусторонней основе", – сказал Кулеба.

В таком случае, по словам министра, возникает вопрос, как обеспечить безопасность Украины между нынешним моментом и возможным членством в НАТО.

"Моя Конституция говорит одно, и я не могу говорить против Конституции. Но если бы мы могли достичь договоренности, где подобная система гарантий, предусмотренная Североатлантическим договором, была бы предоставлена ​​Украине постоянными членами Совбеза ООН, в том числе Россией, Турцией, всеми нашими соседями – это то, что мы готовы обсуждать", - заявил Кулеба.

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"Война идет сейчас, Украина находится в безопасностном вакууме. Мы должны мыслить креативно, как решить этот вопрос и обеспечить нашу безопасность", - подчеркнул он.

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Темы: ООНУкраина
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