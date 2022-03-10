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На Чернігівщині знищено дивізіон російських "Іскандерів" - командування "Північ"

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 березня 2022, 13:12
ілюстративне фото

Українські військові звітують про знищення дивізіону російських ракетних комплексів "Іскандер-М", який обстрілював житлові райони Чернігівщини.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно: "На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення".

Деталі: Інших подробиць, зокрема щодо кількості знищених бойових одиниць, наразі немає.

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Теми: війнаЧернігівська область
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