На Чернігівщині знищено дивізіон російських "Іскандерів" - командування "Північ"

Українські військові звітують про знищення дивізіону російських ракетних комплексів "Іскандер-М", який обстрілював житлові райони Чернігівщини.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно: "На чернігівському напрямку один із підрозділів оперативного командування "Північ" знищив дивізіон "Іскандер-М", які обстрілювали мирне населення".

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Деталі: Інших подробиць, зокрема щодо кількості знищених бойових одиниць, наразі немає.