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На Черниговщине уничтожен дивизион российских "Искандеров" - командование "Північ"

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 13:12
иллюстративное фото

Украинские военные отчитываются об уничтожении дивизиона российских ракетных комплексов "Искандер-М", который обстреливал жилые районы Черниговщины.

Источник: Оперативное командование "Північ" в Facebook

Дословно: "На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Північ" уничтожило дивизион РК "Искандер-М", которые обстреливали мирное население".

Детали: Других подробностей, в частности по количеству уничтоженных боевых единиц, пока нет.

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Темы: войнаЧерниговская область
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