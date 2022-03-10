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На Черниговщине уничтожен дивизион российских "Искандеров" - командование "Північ"

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 марта 2022, 12:12
На Черниговщине уничтожен дивизион российских Искандеров - командование Північ
иллюстративное фото

Украинские военные отчитываются об уничтожении дивизиона российских ракетных комплексов "Искандер-М", который обстреливал жилые районы Черниговщины.

Источник: Оперативное командование "Північ" в Facebook

Дословно: "На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Північ" уничтожило дивизион РК "Искандер-М", которые обстреливали мирное население".

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Детали: Других подробностей, в частности по количеству уничтоженных боевых единиц, пока нет.

Темы: войнаЧерниговская область
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