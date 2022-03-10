На Черниговщине уничтожен дивизион российских "Искандеров" - командование "Північ"
Четверг, 10 марта 2022, 13:12
Украинские военные отчитываются об уничтожении дивизиона российских ракетных комплексов "Искандер-М", который обстреливал жилые районы Черниговщины.
Источник: Оперативное командование "Північ" в Facebook
Дословно: "На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования "Північ" уничтожило дивизион РК "Искандер-М", которые обстреливали мирное население".
Детали: Других подробностей, в частности по количеству уничтоженных боевых единиц, пока нет.
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